Threadrippers на базе Zen 4 все ближе

В официальную базу данных бенчмарков SiSoftware попали результаты тестирования рабочей станции нового поколения Precision 7865 Tower компании Dell, которые раскрывают краткие характеристики процессора AMD Ryzen Threadripper 7995WX (via @momomo_us). Появившаяся утечка подтверждает, что грядущий процессор действительно будет иметь 96 ядер и высокую частоту.

По всей видимости, Ryzen Threadripper Pro 7995WX от AMD будет иметь 96 ядер с поддержкой одновременной многопоточности, работающих на частоте до 5,14 ГГц (максимальная тактовая частота одного ядра) и оснащаться 96 МБ кэша L2 (1 МБ на ядро) и 384 МБ кэша L3 (32 МБ распределены между 12 чипсетами). Ожидается, что новый процессор будет оснащен восьмиканальной подсистемой памяти DDR5, что позволит 96 ядрам не испытывать недостатка в пропускной способности памяти.

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фото: AMD

Пожалуй, самым интересным открытием является то, что частота разгона всех ядер процессора составляет 3,20 ГГц, что ниже частоты разгона всех ядер 96-ядерного процессора AMD EPYC 9654X (3,42 ГГц). Возможно, AMD хотела четко разграничить свои предложения для серверов и рабочих станций и обеспечить явное преимущество первых над вторыми, поэтому его следует использовать для тяжелых серверов, ориентированных на требовательные приложения.

Хотя Ryzen Threadripper Pro 7995WX, безусловно, является чемпионом по количеству ядер и, безусловно, войдет в число лучших процессоров для рабочих станций, относительно низкая скорость разгона всех ядер скажется на его производительности в приложениях, которые не масштабируются до 96 ядер.

Разумеется, поскольку речь идет о предсерийном оборудовании, воспринимайте эту информацию без особой серьезности. Но важно то, что рабочие станции нового поколения Precision 7865 Tower от Dell уже вышли на рынок, что может свидетельствовать о том, что Threadrippers от AMD на базе Zen 4 уже не за горами.