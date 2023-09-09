Также появился новый видеочат на основе аватара и бот с искусственным интеллектом для помощи в сборке

Игровая платформа и набор инструментов для создания онлайн-игр Roblox наконец-то появится на PlayStation в октябре, о чем было объявлено сегодня на конференции Roblox Developers Conference (RDC) 2023. Игра выйдет, конечно же, на PS5, а также на PS4 для тех, кто еще не перешел на новое поколение. Как всегда, игра будет бесплатной для скачивания.

Roblox уже доступна практически на всех других платформах, включая PC, Mac, iOS, Android и Xbox, однако для Switch она все еще недоступна. Как сообщает The Verge, генеральный директор компании Дэвид Басцуки в ходе августовского отчета о прибылях и убытках упомянул Switch наряду с PlayStation в качестве потенциальных платформ, так что в конечном итоге игра может выйти на гибридной консоли Nintendo. Или, возможно, компания будет ждать преемника Switch, о котором давно ходят слухи. Компания заявила, что VR-версия Roblox будет официально запущена для платформы Meta Quest в конце этого месяца после успешного тестирования.

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фото: gdemoideti.ru

Что касается релизов для PlayStation, то компания обещает, что фанаты Sony получат доступ к "полному каталогу возможностей Roblox", что говорит о наличии надежного кроссплатформенного инструментария. Другими словами, вы сможете скачать игру и сразу же приступить к созданию своих любимых творений. Почему релиз для PlayStation занял так много времени? Возможно, это произошло по вине Sony, поскольку в прошлом году всплыл документ, свидетельствующий о том, что производитель консолей не хотел выпускать Roblox из-за соображений детской безопасности.

Компания также использовала RDC для анонса некоторых интересных нововведений в сервисе, помимо более широкой доступности. Она представила собственную версию видеочата, в котором для общения с другими пользователями один на один используются аватары из Roblox.

Компания анонсировала новый чат-бот Roblox Assistant, который использует генеративный искусственный интеллект для помощи в планировании построек, написании кода, создании виртуальных активов и т.д., сообщает The Verge. В демонстрационной версии этой функции компания показала, как человек набирает в чате сообщение о том, что ему нужна игра, действие которой происходит в древних руинах. Ассистент автоматически добавил камни, покрытые мхом колонны и даже разрушенную архитектуру. В другом примере игрок попросил срубить несколько деревьев, и программа выполнила его просьбу. Программа берет активы из собственной торговой площадки или из вашей личной библиотеки.

Это фантастическое использование генеративного ИИ, избавляющее от необходимости создавать собственные постройки в Roblox. Чат-бот и функция видеозвонков должны появиться в ближайшие несколько месяцев.