Концепт ID.GTI показывает, как компания будет электрифицировать свой модельный ряд для энтузиастов.

Модельный ряд ID компании Volkswagen уже достаточно хорошо проработан: от компактного ID.2all до кроссовера ID.4, но где же автомобили для энтузиастов? VW ответил на этот вопрос, представив концепт ID.GTI - электрический хот-хэтч, который со временем будет запущен в производство.

Фото: VW

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Как и вдохновивший его GTI (буква "I" означает уже "интеллект"), это спортивный компактный хэтч. По размерам он короче, но выше, чем нынешний Golf GTI, а объем салона немного больше. ID.GTI основан на компактной модели ID.2all (и очень похож на нее), добавив такие элементы, как 20-дюймовые колеса, передние, боковые и задние спойлеры, задний диффузор, решетка радиатора в виде сот, полосатая графика, светодиодные противотуманные фары и многое другое.

Кроме того, будут внесены изменения в управляемость и ходовые качества, но VW не сообщил никаких подробностей. ID.2all оснащается двигателем мощностью 223 л.с., способным разогнаться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, а запас хода составляет около 450 км. Однако, ID.GTI, скорее всего, значительно превзойдет эти показатели, да и максимальная скорость должна быть выше.

VW сообщил, что ID.GTI будет оснащен электронно-управляемой блокировкой дифференциала переднего моста и системой контроля тяги, как и нынешний Golf GTI. И она будет работать еще лучше, пишет компания, "поскольку настройку электропривода, как и любой другой электрической системы, можно изменять практически бесконечно". Кроме того, благодаря расположению аккумулятора в полу автомобиля, у него низкий центр тяжести, что улучшает управляемость.

Фото: VW

Внутри концепт ID.GTI оснащен спортивными сиденьями с тартановым рисунком, селектором привода, более спортивным рулевым колесом, 10,9-дюймовой комбинацией приборов и 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой. Кроме того, автомобиль оснащен AR-дисплеем, на который проецируется информация о скорости и даже схеме трассы как для водителя, так и для переднего пассажира. Специальная кнопка GTI активирует красную схему освещения.

Volkswagen заявил, что будет выпускать концепт ID.GTI, но не сказал, когда и по какой цене он будет продаваться. Вполне вероятно, что он появится примерно в то же время, что и ID.2all, цена которого не превышает 30 000 долларов США, а выпуск запланирован на 2025 год.