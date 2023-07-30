Почему Элон Маск хочет провести ребрендинг Twitter и с какими трудностями он сталкивается при изменении одной из самых влиятельных в мире социальных сетей.

Если кто-то скажет вам набрать в браузере x.com, вы, понятное дело, отнесетесь к этому с подозрением.

Но именно этого хочет Илон Маск, чтобы вы зашли на сайт, который раньше - по крайней мере, в его понимании - назывался Twitter.

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Спустя девять месяцев после того, как самый богатый человек в мире приобрел одну из самых популярных социальных сетей, начался масштабный ребрендинг, которым он давно угрожал.

Знаковый логотип Twitter в виде птицы исчез, его заменил обычный символ X. Это стало частью дерзкого перехода к "приложению для всего на свете", которое отвечает далеко не только за желание вступать в споры с незнакомцами в Интернете.

Что такое "приложение для всего"?

По словам исполнительного директора Линды Яккарино (Linda Yaccarino), вдохновленной восхищением Маска китайским приложением WeChat, в число основных функций войдут аудио, видео и даже банковские операции.

Более миллиарда человек используют WeChat для любых целей - от игр до платежей, а также для традиционных социальных сетей, таких как публичные сообщения, личные сообщения и обмен фотографиями.

Маск был бы рад такой пользовательской базе для X - это, безусловно, помогло бы компании, которая долгое время была убыточной и обремененной долгами, стать более устойчивым бизнесом.

Но это потребует кардинального изменения направления ветров, дующих от платформы.

От верификационных отметок, переходящих в разряд платных, до введения ограничений на чтение и восстановления спорных запрещенных аккаунтов, таких как Эндрю Тейт и Дональд Трамп, — решения Маска до сих пор заставляли многих пользователей и рекламодателей искать новые пастбища.

'Огромная задача' по ребрендингу Twitter

Но как бы вы ни относились к платформе, ее влияние не вызывает сомнений.

Слово "твиттер" стало таким же синонимом общения, как электронная почта или текстовые сообщения. Оно включено в Кембриджский и Оксфордский словари.

Эд Ист (Ed East), исполнительный директор консалтинговой компании Billion Dollar Boy, специализирующейся на социальных сетях, заявил Sky News, что Twitter "прочно вошел в жизнь общества". Заставить его пользователей - и весь мир - адаптироваться будет "огромной проблемой".