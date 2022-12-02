Foxconn и Volkswagen попытаются завоевать долю на американском автомобильном рынке электрических внедорожников и пикапов

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Foxconn недавно приобрел завод Lordstown Motors для начала экспансии в автомобильную промышленность. Высокая репутация тайваньского гиганта в производстве электроники делает его привлекательным партнером для именитых автопроизводителей. Так недавно, агентство Reuters сообщило, что Volkswagen, возможно, ведет переговоры с Foxconn о производстве предстоящего электрического грузовика Scout.

В то же время, издание Reuters сообщает, что информация предоставлена от внутреннего источника и пока рано говорить утвердительно относительно переговоров между Volkswagen и Foxconn. Есть некоторые косвенные признаки, которые намекают на достоверность этого события. Компания Foxconn уже приобрела мощности для производства автомобилей (вышеупомянутый завод в Лордстауне, штат Огайо), так же тайваньский производитель поставил амбициозную цель – получить 5% доли рынка электромобилей к 2025 году. Одновременно с этим, модель VW Scout должна начать продажи в США с 2026 года. Таким образом, сделка между двумя компаниями позволяет обеим достичь своих целей.

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Volkswagen выходит на один из самых конкурентных и прибыльных автомобильных рынков США. Под брендом Scout Motors компания планирует выпустить электрический внедорожник и пикап, автомобили в данном сегменте являются самыми продаваемыми и конкурентными в США, но к 2026 году Scout не будет единственным электрическим грузовиком на рынке. Кроме того, многие потребители уже пристрастились к одному из брендов, в основном из большой тройки: Rivian, Ford и Jeep, поэтому Volkswagen предстоит нелегкая борьба.