E26 от Phison для клиентских и корпоративных твердотельных накопителей PCIe Gen5.

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Phison анонсировала свою первую платформу контроллеров с интерфейсом PCIe Gen 5 со скоростью передачи данных 32 GT/s на полосу. Первые SSD на платформе серии E26 появятся во второй половине 2022 года и будут ориентированы на высокопроизводительные клиентские ПК, а также устройства хранения корпоративного уровня.

Что касается аппаратного обеспечения, то контроллер Phison E26 будет основан на ядрах Arm Cortex-R5, которые будут сопровождаться специальными ускорителями, входящими в пакет CoXProcessor 2.0. Контроллер будет поддерживать все современные и будущие типы памяти 3D NAND с интерфейсами ONFI 5.x и Toggle 5.x со скоростью передачи данных до 2400 млн транзакций в секунду. Разработанный для твердотельных накопителей корпоративного уровня, E26 от Phison также будет поддерживать двухпортовую связь PCIe для дисков U.3, виртуализацию ввода / вывода с одним корнем (SR-IOV) и функциональность зонных пространств имен (ZNS).

Учитывая, что реализация высокоскоростного интерфейса PCIe 5.0 довольно дорога, производители твердотельных накопителей должны сосредоточиться в первую очередь на SSD корпоративного уровня с интерфейсом PCIe Gen 5. Phison не является исключением с его платформой E26, которая достаточно гибка для работы с M.2. для клиентских ПК (которые, вероятно, будут одними из лучших SSD, когда они будут доступны), а также для серверов начального уровня, диски U.3 для критически важных машин и машин с высокой доступностью и E1.S / E3.S на основе флэш-памяти.

Phison подчеркивает, что контроллер E26 исключает использование некоторых блоков IP (компания не раскрывает, какие именно), которые обычно лицензируются третьими сторонами, что, естественно, исключает уплату лицензионных сборов разработчикам соответствующих IP.

Компания Phison успешно установила контроллер E26, используя техпроцесс класса 12 нм, и начнет опробовать платформу с избранными партнерами материнских плат, чтобы они могли настроить свои электрические сигналы, синхронизацию команд и настройки BIOS для обеспечения совместимости с предстоящими версиями дисков. Тем временем инженеры компании усиленно работают над разработкой прошивки для E26, которая сейчас существует в виде FPGA.

Платформы с поддержкой PCIe 5.0 сложнее построить по сравнению с платформами PCIe 3.0 и 4.0 из-за более высокой скорости передачи данных. При высоких скоростях передачи данных помехи становятся серьезной проблемой на больших расстояниях, поэтому решающее значение приобретает мощность сигнала. Чтобы создать надлежащие платформы PCIe Gen5 для корпоративного пространства, разработчикам систем потребуется использовать несколько редрайверов PCIe 5.0 (которые недавно начал предлагать Phison) для обеспечения целостности сигнала. В связи с этим разработчикам систем крайне важно как можно скорее получить образцы твердотельных накопителей PCIe 5.0, чтобы убедиться, что их машины работают с ними.

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Phison ожидает, что первые твердотельные накопители на базе контроллеров серии E26 будут доступны во второй половине 2022 года.