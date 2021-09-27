Есть изображения в новых рендерах на основе недавно опубликованного патента

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Прошло много времени с тех пор, как Google выпустила планшет, и создалось впечатление, что компания покончила с этой категорией продуктов. Однако недавно был опубликован патент, описывающий планшет, который рекламирует футуристический дизайн, а некоторые рендеры дают более четкое представление о неизданном продукте. Хотя опубликованные патенты не обязательно означают, что продукт может быть реализован, в планах Google произошли некоторые интересные изменения про которые мы скоро узнаем.

Google, как сообщается, работает над собственными чипсетами для различных продуктов, что наводит на мысль, что компания готова вернуть планшеты.

Согласно LetsGoDigital, патент на планшет Google Pixel был подан еще в 2019 году, но был одобрен в 2021 году Патентным ведомством Японии. Рендеры были красиво выполнены графическим дизайнером Джузеппе Спинелли, воплотив в жизнь патент в виде этого планшета с тонкими, как бритва, лицевыми панелями с закругленными углами. Дизайн может не завоевать сердца покупателей по сравнению с некоторыми моделями iPad с плоскими краями, но некоторые оценят такие рендеры.

На планшете есть фронтальная камера по центру вверху, а также четыре стереодинамика и один порт USB-C. Похоже, что размещение порта USB-C на этих рендерах было сделано намеренно, чтобы люди привыкли взаимодействовать с планшетом в альбомной ориентации.

Одна из причин, по которой столько внимания уделяется этому патенту, заключается в том, что ранее сообщалось, что Google работает над собственными чипсетами как для планшетов, так и для Chromebook, и ожидается, что первые специальные микросхемы для этих продуктов появятся в 2023 году. Совсем недавно сообщалось, что Google может также представить Pixelbook 2, который придет на смену оригинальному Pixelbook и будет работать на специальном чипе Tensor. Это тот же SoC, который в конечном итоге будет использоваться в грядущих Pixel 6 и Pixel 6 Pro.