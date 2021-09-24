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Anonymouss
Нехватка рабочей силы может привести к дальнейшему росту цен на микросхемы
Больше проблем для электронной промышленности.
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Нехватка микросхем повлияла на стоимость и цены практически всей электроники за последние полтора года. Теперь нависла новая проблема: нехватка квалифицированной рабочей силы для работы на заводах. Поскольку производителям приходится повышать заработную плату, рано или поздно им придется переложить свои дополнительные расходы на своих клиентов, и им, возможно, придется переложить их на конечных пользователей.

IPC, глобальная торговая ассоциация, объединяющая более 3000 OEM-производителей, EMS, производителей печатных плат и поставщиков, недавно  провела глобальное исследование,  чтобы определить ключевые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются участники электронной промышленности.

Нехватка микросхем и материалов, а также их возросшая стоимость затронули 90% членов IPC. Нехватка поставок привела к задержкам у 88% респондентов, тогда как 31% столкнулись с задержками производства на восемь недель и более. Мировые запасы продолжают сокращаться, а объем незавершенных заказов увеличивается. Как следствие, 58% компаний ожидают, что дефицит сохранится во второй половине 2022 года и закончится не раньше конца следующего года.

Помимо нехватки микросхем и затрат на материалы, рынок труда остается напряженным, что делает затраты на рабочую силу  второй серьезной проблемой для цепочки поставок электроники . 

80% производителей заявили, что у них есть проблемы с поиском и удержанием квалифицированных кадров, а половина из них испытывает крайние трудности. Для 68% компаний затраты на рабочую силу выросли, тогда как только 19% респондентов найти квалифицированных работников стало проще. По словам 65% членов IPC, в ближайшие шесть месяцев ситуация не изменится, и ожидается, что затраты на рабочую силу будут расти.

По данным IPC, из-за роста материальных затрат, затрат на рабочую силу, загрузки производственных мощностей и дефицита, рентабельность в цепочке поставок электроники, как ожидается, упадет. Торговая ассоциация и лоббистская группа не заявляют, что ее компании-члены перекладывают повышенные расходы на конечных пользователей, но повышенные цены на видеокарты, процессоры и другие компоненты, а также ПК явно указывают на то, что они, возможно, захотят это сделать. 

#oem #микросхемы #ems #ipc #глобальная торговая ассоциация
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