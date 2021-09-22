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В последнем отчете TrendForce, тайваньской аналитической фирмы по рынку полупроводников, была представлена обновленная оценочная структура цен на DRAM на предстоящий квартал. Как отмечается в отчете, цены на DRAM должны снизиться на 3-8% в четвертом квартале 2021 года.

Согласно отчету, предложение DRAM немного превышает спрос, что приводит к снижению цен на рынке DRAM. Прогнозируется, что это снижение составит от 3 до 8% по сравнению с ценами на DRAM в предыдущий период.

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Также в отчете разбивается спрос по конкретным сегментам вычислений, охватывая ПК, ноутбуки, серверы, мобильные рынки и их спрос. Спрос на ПК, вызванный пандемией, ослаб. Когда дело доходит до серверов, спрос привел к массовому складированию запасов, когда поставщики имеют запасы на срок более 10 недель отгрузки, что привело к снижению цен впервые в этом году. И, наконец, что не менее важно, рынок мобильной связи будет оставаться на месте с ценообразованием, поскольку относительно высокий спрос на смартфоны сохраняет цену актуальной.

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Рынок DRAM может адаптироваться к рыночным условиям, точнее, к соотношению спроса и предложения. Это означает, что при изменении предложения и спроса цены изменятся соответствующим образом. В этом отчете представлена некоторая информация о предстоящем периоде, но что будет в следующем году, пока неизвестно.