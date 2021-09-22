TSMC планирует сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году
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TSMC, компания, ответственная за почти все процессоры и видеокарты AMD, а также за обе консоли следующего поколения, изложила план по достижению чистых нулевых выбросов углерода к 2050 году.
«TSMC глубоко осознает, что изменение климата оказывает серьезное влияние на окружающую среду и человечество. Как ведущая в мире полупроводниковая компания, TSMC должна взять на себя корпоративную ответственность перед лицом проблемы изменения климата», - сказал Марк Лю, председатель TSMC. «Помимо того, что мы стали первой в мире полупроводниковой компанией, присоединившейся к RE100, в этом году мы откликнулись на призыв к действиям по нулевому показателю вредных выбросов и опубликовали наш отчет TCFD, направленный на продвижение отрасли к низкоуглеродной устойчивости».
TSMC заявляет, что будет стремиться сократить рост выбросов к 2025 году, а затем достичь нулевого уровня к 2050 году.
Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем фактический процесс производства микросхем можно будет считать экологически чистым, поэтому мы, вероятно, увидим сочетание тактик, используемых гигантом отрасли, чтобы оправдать свои обещания. В нем говорится, что они включают меры, где будут задействованы больше зеленых инноваций и более широкое использование возобновляемых источников энергии.
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The Guardian сообщает, что большая часть обещаний будет направлена на увеличение количества возобновляемых источников энергии. Также говорится, что TSMC недавно приобрела беспрепятственный доступ к новой ветряной электростанции Ørsted в Тайваньском проливе, недалеко от того места, где находится большинство основных предприятий компании.
Но сбудутся ли обещания TSMC к 2050 году или же это произойдёт намного позже? Это хороший вопрос, который стоит задать не только ради Земли, но даже ради длинного списка клиентов TSMC.
Apple, один из крупнейших клиентов TSMC на сегодняшний день, стремится к 2030 году создать цепочку поставок с нулевым уровнем выбросов, что примерно на 20 лет опережает обещание TSMC. Так что эти двое будут обсуждать свои варианты в ближайшем будущем.
Конечно, бремя ответственности лежит не только на TSMC или Apple. Каждая технологическая компания играет большую роль в сокращении выбросов C02 во всем мире, и по крайней мере, обещание TSMC показывает, что на самом деле нет оправдания несерьезному отношению к вопросам экологии.
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Если производители полупроводников могут сократить выбросы, то это может сделать практически любой.
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