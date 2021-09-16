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Ваш компьютер, клавиатура и мышь могут загораться, как рождественские елки, всякий раз, когда в игре происходит что-то захватывающее, но вы когда-нибудь хотели, чтобы те же эффекты могли иметь место, когда вы открываете новую вкладку в браузере или загружаете файл? Возможно нет. Но тем, кому это интересно, для этого объединились Corsair и Opera, чтобы предложить такую функциональность.

Новое обновление для Opera GX, браузер который компания запустила в 2019 году, как «первый в мире игровой браузер», добавляет интеграцию с iCUE system Corsair. Программное обеспечение iCUE позволяет пользователям управлять множеством устройств Corsair с RGB-подсветкой с одного интерфейса, включая клавиатуры, мыши, гарнитуры, вентиляторы, кулеры, оперативную память, блоки питания, коврики для мыши и многое другое.

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Благодаря интеграции с Opera GX пользователи могут выбирать темы анимации при запуске браузера Opera GX, открытии и закрытии вкладок, завершении загрузки и т.д. Их также можно настроить на воспроизведение, когда вы активируете ограничители ОЗУ, ЦП и сети. Всего существует 15 действий браузера, которые можно синхронизировать с RGB-подсветкой Corsair.

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«Геймеры могут выбрать одну из нескольких предустановленных тем анимации или индивидуально выбрать один из дополнительных эффектов. Они также могут импортировать любой gif и использовать его для определенных действий в браузере всего одним щелчком мыши», - пишет Opera.

«Opera GX также будет отображать гифку на клавиатуре Corsair, когда вы получите уведомление от Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp или Instagram».

Это далеко не последнее партнерство компании Corsair с iCUE. Ранее в этом месяце они начали сотрудничать с Ubisoft, чтобы отпраздновать предстоящий запуск Far Cry 6; iCUE-совместимые компоненты и периферийные устройства отражают действия в игре.