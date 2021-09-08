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Xbox Series S 2022 может иметь обновление 6-нм AMD APU с 20+ вычислительными блоками

Консоли Xbox ждет обновление в 2022 году
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Microsoft собирается обновить свои 2 консоли, это произойдет в конце 2022 года.  Xbox Series S обновится с помощью APU AMD Zen у которого более высокие характеристики, основанные на 6-нм техпроцессе. Консоль перейдет на TSMC 6N, который представляет собой усовершенствованный 7-нм техпроцесс, что приведет к более высокой производительности и в результате Microsoft может включить полные 24 вычислительных блока из своего APU Xbox Series S.

На данный момент консоль XSS имеет 20 вычислительных блоков в которой 4 блока отключены для непрерывного питания консоли и сохранения стабильности. YouTuber утверждает, что с большим количеством вычислительных модулей и возможно, более высокими тактовыми частотами, консоль может быть даже на 50% быстрее.

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Предполагается, что более производительная консоль будет стоить дороже. Усовершенствованная консоль XSS будет стоить около 350 долларов США, что на 50$ больше, чем у текущей модели, но в то же время Microsoft по слухам собирается снизить цену на модель 20 года, опустив цену до 190–250 долларов.

Не упоминается, будет ли консоль по-прежнему использовать Zen2 или перейдет на архитектуру Zen3. В 2022 году AMD выпустит APU Rembrandt с микроархитектурой RDNA2 и Zen3, мобильный продукт Zen3 второго поколения.

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