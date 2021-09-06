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Сегодня MINISFORUM анонсировала свой EliteMini X500, обновленную версию их мини-ПК X400, обеспечивающую максимальную производительность и гибкость работы с процессором AMD Ryzen7 5700G, а также графикой Radeon ™. X500 - это многоцелевой мини-компьютер, собранный для различных решений, таких как домашний офис, медиацентр, ПК для управления принтером, цифровые вывески или корпоративное IT-решение для массового развертывания.

В сборке идет Ryzen 7 5700G (8 ядер, 16 потоков) мощностью 65 Вт. Базовая частота 3,8 Гц, в ускоренном режиме достигает 4,6 ГГц, кэш-память 3 уровня с 16 МБ, а также Radeon RX VEGA c частотой 2 ГГц. Оперативная память DDR4-3200 для повышения производительности в играх.

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С предустановленным адаптером Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 этот крошечный ПК также предоставляет различные интерфейсы, включая 1 HDMI, 1 порт дисплея, 1 LINE IN, 2 порта RJ45 Gigabit Ethernet, 4 порта USB 3.1 Gen2, 1 Clear CMOS и 1 Микрофон IN. Поскольку Windows 11 еще не выпущена, этот компьютер будет поставляться с предустановленной Windows 10 Pro. Но он также совместим с обновлением до Windows 11.

Вес всего 980 г, высота 62 мм, длина 154 мм и ширина 153 мм. Мини-компьютер X500 поддерживает два дисплея 4K, один через HDMI, другой через Displayport, что позволяет повысить производительность. Для хранения в X500 предусмотрено 2 варианта. Первоначально он был оснащен молниеносным твердотельным накопителем M.2 2280 PCI-e NVMe, но вы можете дополнительно расширить свое хранилище с помощью 2,5-дюймового жесткого диска / твердотельного накопителя и даже карты microSD.

Цены после скидки и комплектации:

16 + 512: 859 $

32 + 512: 959 $

64 + 512: 1069 $

Сравнение AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 9 5900HX в мини-ПК Minisforum

Характеристики



