В сети циркулируют предположения о скором появлении складного iPhone. Источники утверждают, что Apple может запустить его в серийное производство уже в этом году.

По информации от аналитика Куо, компания Foxconn, один из основных поставщиков Apple, планирует начать пробное производство складного iPhone в конце сентября или начале октября 2025 года. Apple рассчитывает представить складной iPhone в составе линейки iPhone 18 осенью 2026 года. Несмотря на скорый старт производства, некоторые ключевые элементы, в частности шарнир, все еще находятся в стадии доработки. Это подчеркивает стремление Apple к обеспечению высокой надежности устройства.

Одной из главных особенностей будущего складного iPhone станет гибкий дисплей. Поставщиком панелей выступит Samsung Display, который поставит от 7 до 8 миллионов единиц. В сложенном состоянии диагональ экрана составит 5,5 дюймов, а в разложенном – 7,8 дюймов. Дизайн будет выполнен в стиле Galaxy Fold, с внутренним сгибом, напоминающим книжку.

Apple работает над шарниром, который обеспечит минимальную видимость складки на экране, и рассматривает возможность использования подэкранных камер. Из-за ограниченного внутреннего пространства, вместо Face ID может быть использована технология Touch ID. Толщина устройства в развернутом виде составит около 4,5 мм, а в сложенном – 9-9,5 мм.

Куо прогнозирует, что цена складного iPhone будет варьироваться от 2000 до 2500 долларов, что позиционирует его как ультра-премиальное устройство. Apple, по слухам, заказала от 15 до 20 миллионов устройств, рассчитанных на жизненный цикл в 2-3 года. Это указывает на стратегию ограниченного распространения, ориентированную на нишевый рынок, а не на массового потребителя. Куо также отмечает, что планы Apple могут быть скорректированы до начала массового производства.