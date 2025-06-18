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smushik
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
Недавнее появление процессора MediaTek Dimensity 9500 в Geekbench ознаменовало собой дебют нового основного ядра ARM. Это ядро, известное под кодовым названием "Трэвис", работало на частоте 3,23 ГГц, что ниже ожидаемых 4 ГГц.

Процессор работал не на заявленных 4 ГГц, а на 3,23 ГГц. Информация о новом чипсете "Трэвис" пока не анонсирована официально, но по данным инсайдера Digital Chat Station, его презентация ожидается в сентябре.

DCS утверждает, что ключевым параметром для будущих флагманских процессоров станет IPC (количество инструкций, выполняемых за один такт). Это может означать конец гонки за максимальной тактовой частотой в мобильных устройствах.  Проще говоря, процессор с вдвое большим IPC может выполнить ту же задачу, что и другой, с вдвое меньшей тактовой частотой. Хотя в реальности всё сложнее, это дает общее представление о принципе работы.

"Трэвис" прогнозирует значительное (двузначное в процентах) увеличение IPC, что повысит его энергоэффективность. Важно помнить, что повышение тактовой частоты требует увеличения напряжения ядра, а тепловыделение растет пропорционально квадрату напряжения. Следовательно, даже незначительные изменения в напряжении могут существенно повлиять на нагрев устройства.

Ядро Travis включает поддержку ARM SME, что обеспечивает аппаратное ускорение матричных и векторных операций, необходимых для современных приложений ИИ и классических алгоритмов обработки сигналов (изображений, звука и т.д.).

Dimensity 9500 использует архитектуру с несколькими типами ядер: одно ядро Travis, три ядра Alto (с неизвестными характеристиками) и четыре ядра Gelas (предположительно, Cortex-A7xx следующего поколения). Графический процессор (GPU) основан на новой архитектуре ARM "Drage" и будет выпущен под брендом Mali-G1.

Спецификации ARM Lumex CSS следующего поколения можно найти в презентации ARM на Computex 2025.

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#arm #ipc
Источник: gsmarena.com
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