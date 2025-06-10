В Geekbench появилась модель N1X на базе Arm с 20-ядерным процессором.

Первоначально предполагалось, что Nvidia представит свой первый Arm-процессор для ноутбуков на Windows на выставке Computex 2025. Этого не случилось, но позже появилась информация о планах на 2026 год по выпуску APU для игровых ноутбуков, разработанного совместно с MediaTek. Теперь же прототип под кодовым названием N1X появился в популярном бенчмарке.

Nvidia N1X показал результат в 3096 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6.4 и 18 837 баллов в многоядерном тесте. Детали конфигурации процессора в записи теста минимальны: указано 20 ядер и базовая частота 2,81 ГГц.

Согласно внутренним данным Geekbench, процессор способен разгоняться до 4,0 ГГц и стабильно поддерживать эту частоту во время тестирования. Система также оснащена 128 ГБ оперативной памяти и, судя по всему, установлена на материнской плате производства HP.

По производительности Nvidia N1X сопоставим с AMD Ryzen AI Max + 395 (2978/21 269), основанным на Strix Halo. Однако 16-ядерный M4 Max от Apple (3880/25 760) пока демонстрирует более высокую производительность. Важно отметить, что тестируемый N1X, вероятно, является инженерным образцом, поэтому финальная производительность может быть значительно выше.

Тем не менее, окончательные выводы о возможностях N1X стоит делать после тестирования на серийном оборудовании. Nvidia пока не комментирует результаты тестов и спецификации процессора.