Ожидается, что эта модель будет компактным смартфоном, который является ребрендингом эксклюзивного для Китая устройства, и вот что мы знаем.

Vivo X200 FE уверенно движется к своему запуску. Совсем недавно он был замечен в очередной сертификации, что указывает на приближение его глобального дебюта. Предполагается, что этот смартфон будет компактным и представляет собой переработку устройства, доступного только на китайском рынке. Вот что известно на сегодняшний день. Модель Vivo X200 FE вновь прошла сертификацию. В мае 2025 года она уже была зарегистрирована в базе данных BIS, что подтвердило ее выход на рынок Индии. Кроме того, устройство получило одобрение в Таиланде, Малайзии и Сингапуре. В преддверии своего мирового представления компактный смартфон китайского бренда недавно прошел сертификацию Bluetooth SIG под номерами моделей V2503 и V2505.

К сожалению, представленный перечень не содержит детальных сведений о технических характеристиках, стоимости и дате выхода устройства. Тем не менее, он намекает на скорый релиз. Предполагается, что Vivo X200 FE станет глобальной версией улучшенного Vivo S30 Pro Mini, что позволяет нам строить предположения о его возможностях. Напомним, что Vivo S30 Pro Mini оснащён 6,31-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 9400e SoC. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6 500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Камера состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора Sony IMX921 (аналогичного базовой модели Vivo X200), 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телеобъектива Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 50 мегапикселей. Исходя из этого, можно ожидать, что Vivo X200 FE будет обладать схожими характеристиками с незначительными изменениями