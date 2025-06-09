Google Pixel 10 и Pixel 10 Pro могут унаследовать одну из самых интересных функций от Pixel 4

По данным Android Authority, Google планирует вернуть в серию Pixel 10 функцию "эквалайзера дисплея", знакомую пользователям Pixel 4, но теперь под названием Adaptive Tone. Эта функция, уже реализованная в планшете Google Pixel, отсутствовала в смартфонах Pixel с 5-го по 9-е поколение.

Adaptive Tone, подобно True Tone в iPhone, автоматически подстраивает цветовую температуру экрана под окружающее освещение, делая изображение более комфортным для глаз, хотя и менее точным в плане цветопередачи.

Поскольку для работы Adaptive Tone требуется новый датчик внешней освещенности AMS TMD3743, маловероятно, что эта функция появится на старых моделях Pixel через обновление ПО. Предполагается, что этот датчик будет установлен в Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. Поддержка Adaptive Tone в Pixel 10 Pro Fold пока не подтверждена.

Ожидается, что серия Google Pixel 10 будет официально представлена 20 августа. Несмотря на то, что дизайн новых Pixel, вероятно, не претерпит значительных изменений, Google планирует внедрить ряд улучшений, включая камеру с улучшенной стабилизацией и телеобъектив в базовой модели. Также сообщается о планах по использованию меньшего сенсора в основной камере. Ожидается обновление до Google Tensor G5, но, по прогнозам, этот чип по-прежнему будет уступать флагманским конкурентам по производительности.