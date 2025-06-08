Они оснащены встроенной печатной платой и предназначены для самых разных проектов. Питание и программирование осуществляются через порт USB Type-C, а для питания часов реального времени предусмотрен разъем для подключения батареи.





Компания Waveshare выпустила пару дисплеев, которые можно назвать "квази-умными", поскольку они не требуют сложного программирования. Эти дисплеи, ESP32-P4 WIFI6 Touch LCD-4C и ESP32-P4 WIFI6 Touch LCD-3.4C, представляют собой круглые панели с сенсорным управлением и отличаются размером: 4 дюйма с разрешением 800x800 пикселей и яркостью 300 кд/м² у одной модели, и 3,4 дюйма с разрешением 720x720 пикселей и яркостью 350 кд/м² у другой.

Оба дисплея построены на базе чипа ESP32-P4 и модуля ESP32-C6 Mini-1, что обеспечивает поддержку беспроводных технологий Wi-Fi 6 и Bluetooth 5 (LE). Питание и программирование осуществляются через порт USB Type-C, а для питания часов реального времени предусмотрен разъем для подключения батареи.

Для хранения графических файлов, предназначенных для отображения, предусмотрен слот для карт microSD. Кроме того, имеется возможность подключения динамиков, а также встроенный микрофон с функцией эхоподавления. Для подключения внешних датчиков и исполнительных устройств предусмотрен 40-контактный разъем.

Эти универсальные дисплеи могут найти применение в самых разных проектах. Waveshare предлагает использовать их в качестве настраиваемых панелей управления в системах "умного дома", в автомобилях (например, для отображения скорости) или в качестве дополнительных мониторов для ПК, отображающих системную информацию.

Стоимость устройств варьируется от 65 до 75 долларов.