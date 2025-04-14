Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале конфликта на Украине

Нынешний президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался по поводу конфликта на Украине, обвинив в его начале бывшего главу Белого дома Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В заявлении, опубликованном в его аккаунте на платформе Truth Social, Трамп назвал произошедшее "ужасной ошибкой", которую, по его мнению, можно было предотвратить.

По словам Трампа, руководство Украины и администрация Байдена допустили крупный просчёт, приведший к эскалации конфликта. Он отметил, что существовало множество способов избежать начала боевых действий, однако они были проигнорированы.

Трамп также подчеркнул, что он лично не имеет отношения к развязыванию конфликта и не несёт ответственности за сложившуюся ситуацию. При этом он заверил, что прилагает максимум усилий для того, чтобы содействовать прекращению военных действий.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Владимир Зеленский публично пригласил Трампа посетить Украину. Однако пока неизвестно, собирается ли Трамп откликнуться на это приглашение. Ранее он неоднократно заявлял, что, находясь у власти, не допустил бы подобного конфликта.