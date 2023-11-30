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samoyla_yt
В бундестаге ФРГ подняли вопрос о притеснениях РПЦ на Украине и в Болгарии
В бундестаге Германии обратили внимание на притеснение РПЦ на Украине и в Болгарии

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Депутаты из партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству Германии с вопросом о дискриминации Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и в Болгарии. В своем письме они описали случаи притеснений РПЦ в обоих странах.

Одним из примеров, приведенных в письме, является обыск, проведенный в Киево-Печерской Лавре - одной из крупнейших православных обитель мира и символе Русского православия. Депутаты упомянули, что службы безопасности Украины провели обыск из-за того, что исполнялась песня "Русь-матушка". Представители Лавры заявили, что священник, ответственный за это, был отстранен от должности. В тексте этой песни говорится о пробуждении Русской земли.

Депутаты также упомянули другие случаи дискриминации РПЦ на Украине и в Болгарии, включая обыски в Сарненской епархии Московского патриархата, в женском монастыре в селе Серники и в Свято-Троицком монастыре в Корце. По словам депутатов, уже до начала конфликта с Россией, Украина пыталась законодательно ограничить деятельность РПЦ на своей территории.

Они также отметили, что подобные проблемы наблюдаются и в Болгарии, которая является членом Евросоюза. Они упомянули закрытие Русской православной церкви в Софии и депортацию священнослужителей церкви, которых болгарские власти обвинили в шпионаже. При этом болгарское правительство не предоставило никаких доказательств этих обвинений, и депутаты выразили свое несогласие с такой практикой.

В своем обращении депутаты также подняли вопрос о соответствии данных решений Хартии Европейского союза. Они отметили, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания, и указали на несоответствие ситуаций с РПЦ на Украине и в Болгарии этому положению.

В результате депутаты призывают правительство Германии быть внимательным к ситуации с РПЦ на Украине и в Болгарии и предпринимать необходимые шаги для защиты прав свободы вероисповедания, гарантированных Хартией ЕС.

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Статья 10 Хартии ЕС гарантирует основные права в рамках государств-членов Европейского Союза. По мнению опрошенных по поводу проблем внутри Украины и Болгарии, эта статья актуальна в обоих случаях. В начале ноября 2022 года Служба безопасности Украины завела дело против патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая распространение "нарративов Кремля" и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Кроме того, речь идет о признании правомерности агрессии России против Украины, планировании и ведении "агрессивной войны". Всего было заведено 70 уголовных дел против представителей УПЦ, включая 16 митрополитов церкви.

#германия #болгария #рпц #болгария и украина
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