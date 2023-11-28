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samoyla_yt
Санкции против России вредят нам самим - заявил глава комитета бундестага по энергетике
В ФРГ заявили о том что их санкции введённые против России, вредят им самим, и призвали к переговорам.

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Санкции приносят Германии больше вреда, нежели России. Вместо вооруженных поставок и новых ограничений, необходимо проводить переговоры с Москвой. Такое мнение высказал глава комитета бундестага по энергетике, Клаус Эрнст, в своем аккаунте в социальной сети Х (предыдущее название - Twitter).

Эрнст подчеркнул, что результатом антимосковских ограничений стал стремительный подъем цен на энергетические ресурсы, резкое сокращение производства в энергоемкой промышленности и снижение экономического роста Германии.

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«Экономика России развивается. Именно таким образом федеральное правительство ставит под угрозу наше благосостояние. Увеличение предложения энергии, включая ту, которую поставляет Россия, может привести к снижению цен», - подчеркнул Эрнст, предлагая начать переговоры вместо поставок оружия.

Ранее представитель Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Маркус Бакхейт, признал, что санкции со стороны Запада против России вредят Берлину. Он отметил, что ограничения оказались неэффективными, при этом создав большие трудности для экономики Германии.

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Бакхейт подчеркнул, что от санкций в отношении Москвы выиграли Китай, Индия, а также другие страны, поставки газа в которые увеличила Россия. Он добавил, что поставляемый в Европу США сжиженный природный газ несет вред не только для окружающей среды, но также является дорогостоящим для Германии.

#сво #санкции #германия #запад #фрг #политик
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