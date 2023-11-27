Американский дипломат Хаас: Украине стоит смириться с утратой территорий, и сохранить оставшиеся

Украине придется мириться с потерей территорий, поскольку восстановление их присоединения к стране становится все менее реальным. К такому выводу пришел бывший председатель Совета по международным отношениям США, Ричард Хаас, высказав свое мнение в интервью телеканалу CNN.

"Представление о том, что Украина сможет вернуть 20 процентов территории, которая сейчас находится под контролем России, является иллюзорной, поскольку на данный момент отсутствуют необходимые предпосылки для такого возвращения", - подчеркнул американский дипломат.

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Он предложил Украине сфокусироваться на сохранении оставшихся территорий и подчеркнул, что из-за неудач в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддержка со стороны Запада будет постепенно уменьшаться.

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Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, Майк Тернер, заявил, что до конца 2023 года Вашингтон не предоставит Украине новый пакет военной помощи. Он уточнил, что причина заключается в текущей ситуации с безопасностью на границе США с Мексикой.