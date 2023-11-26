Депутат парламента Гемпель сравнил угрозы Киева Крымскому мосту с лаем Моськи

Юрий Гемпе, руководитель и глава комитета по межнациональным отношениям и народной дипломатии в Крыму, провел аналогию между угрозами, исходящими от Киева, и украинских властей в целом в сторону Крымского моста, и громким, шумным лаем Моськи из произведения Ивана Крылова. Так сообщают РИА Новости.

В предыдущий день глава Службы безопасности Украины, Василий Малюк, в рамках документального проекта телеканала "1+1", обещал "много сюрпризов" для Крымского полуострова.

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По словам Гемпеля, в настоящее время Украина как государство утратила свою значимость.

"Сегодня ничто не указывает на то, что Украина способна противостоять России", - отметил он.

Ранее депутат Государственной Думы, Михаил Шеремет, назвал стремление Украины уничтожить Крымский мост нецелесообразным. Парламентарий Крыма предложил украинским властям беспокоиться о состоянии мостов на своей территории.

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Ранее советник главы администрации президента Украины, Михаил Подоляк, сообщил, что удары по Крыму согласованы с западными союзниками.