Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили два украинских Су-27 и Миг-29

Как выяснилось, Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла очень успешно перехватить, и точно сбить три самолета Военно-воздушных сил (ВВС) в течении последних 24 часов, эту новость сообщило Министерство обороны сегодня, 26 ноября.

Как сообщает ведомство, два истребителя Су-27 были уничтожены примерно в районах населенных пунктов Новорайска и Великой Александровки Херсонской области. А МиГ-29 был сбит в районе Пятихаток Днепропетровской области.

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Но и это ещё не всё, российская ПВО смогла точно утилизировать более 50 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, в районах Нырково, Золотаревка и Конопляновка Луганской Народной Республики (ЛНР), а также в Горловке, Липовом и Саги Донецкой Народной Республики (ДНР), Таволжанке Харьковской области и Саги Херсонской области.

Ранее Министерство обороны уже сообщало о ликвидации порядка 10 вертолетов и самолетов ВВС Украины ещё за прошлую неделю.

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В дополнение к этому, военные России сумели перехватить и уничтожить порядка четырех оперативно-тактических ракет ATACMS, и управляемые авиационные бомбы JDAM, в районе трех штук. Три HARM ракеты, ещё более 50 снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые считаются реактивными, и на "десерт" почти три сотни беспилотников. В общей сложности 274 штуки.