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samoyla_yt
Чечня согласилась принять беженцев из Палестины
Около 300 беженцев из Газы, в ближайшее время приедут в Чеченскую республику

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Рамзан Кадыров рассмотрел вопрос, касающейся беженцев из Сектора Газа. Чечня уже готова принять палестинских беженцев и разместить их на своей территории, как заявили СМИ, и сам Ахмед Дудаев. Уже в ближайшие несколько дней в Чечню прибудут около 300 беженцев, которых вывезут и разместят на территории одного из детских оздоровительных лагерей Чеченской республики.

Стоит также отметить, что начиная с 12 ноября из Газы в Россию уже вывезли более 500 беженцев. А в Министерстве Иностранных дел России заявили, что всего будет перевезено больше 1000 человек, и всё это в ближайшее время. Сегодня, 20 ноября в Кремле сделали заявление, что примерно половина из тех людей, кто пожелал уехать в Россию, уже находится на территории страны.

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Также Песков отметил, что эвакуация продолжается полным ходом. А Израиль тем временем не думает останавливаться, и наступает на Палестину. Как утверждает руководство Армии Израиля: движение ХАМАС они обязаны подавить, и не будут отступать. Но чем закончится этот конфликт, будет известно уже в ближайшее время, остается только следить за новостями и выступлениями правительственных структур.

#новости #политика #палестина #сектор газа #беженцы #израиль и палестина
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