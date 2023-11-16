"Яблочная" компания прекращает продавать оптические диски для установки старых систем

Стало известно дорогие друзья, что компания Apple, та самая под логотипом надкусанного яблока, перестала продавать свои последние оптические диски для установки старых систем. Конечно, эта новость наверное многих не удивит, так как речь идет про системы прям совсем уж старого поколения, а именно OS X Lion 10.7 и OS Mountain Lion 10.8, которые вышли аж в 2011 и 2012 годах. Дело в том, что до 2011 года все нововышедшие версии OS X распространялись в основном на дисках. А OS X Lion оказалась самой первой версией которую можно было получить через Mac Store

Были многочисленные просьбы пользователей Apple, и компания возвращала в продажу физических установочных носителей для Lion и Mountain Lion. Это было очень удобно для тех пользователей, у кого например не было интернета, или слишком старое железо было, где выход в Mac App Store был невозможен.

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В OS X Mountain Lion, выпущенной в июле 2012 года было уже много различных нововведений, которые мне кажутся очень хорошими и нужными. Ну, во-первых, функция "Центр уведомлений", или вот ещё, приложение Messages.

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Ну вот и настало время, когда установочных DVD больше нет, Но наша с вами "любимая" Apple всё равно до сих пор ещё предлагает OS X Lion и OS X Mountain Lion скачать и установить в цифровом виде бесплатно для тех, кому они ещё нужны. Возможно именно вам, дорогие читатели эта новость будет очень полезной и актуальной. Я вот хорошо отношусь к продукции Apple, а вы?