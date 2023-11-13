18-летний сын Рамзана Кадырова назначен на должность первого заместителя министра по спорту.

Рамзан Кадыров празднует великую дату, ведь его сын - Ахмат Рамзанович Кадыров, был назначен на должность первого заместителя министра Чечни по спорту и молодежной политике. Об этом в СМИ рассказал председатель парламента Чеченской республики Даудов Магомед.

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Магомед считает, что данное назначение будет только благоприятно сказываться на развитии спорта, и правильному духовно-патриотическому воспитанию в Чечне. Кроме всего, политик много лестных слов сказал в адрес Кадырова младшего. Например, Ахмат сам давно уже занимается спортом, и даже достиг больших высот в этом. Он участвовал в разных соревнованиях, и побеждал в нескольких турнирах по смешанным единоборствам и боксу.

Но до этого, министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев, говорил что не только Ахмата, но и остальных двух сыновей Рамзана Кадырова, Эли и Адама, представили к высшей государственной награде, а именно к ордену парламента Российского региона. Они заслужили эти награды по достоинству, стоя на страже своей независимой республики.

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Многие граждане Чеченской республики отмечают эту знаменательную дату тоже, и поддерживают Ахмата...