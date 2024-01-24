Заботливые водители из Якутии спасли медвежонка, застрявшего с головой в пустой емкости для топлива. История спасения медвежонка, которая произошла благодаря внимательности автомобилистов в дикой природе.

Когда жители республики проезжали по шоссе, они увидели медведя, который бродил рядом с дорогой, а на голове у него была канистра. Из-за этого он периодически сталкивался со специальным ограждением на дороге. Чтобы спасти медведя из этой опасной ситуации, в которой он мог умереть от голода, потребовалось участие 10 человек и около 20 минут времени. Мужчины использовали буксировочные тросы, чтобы обездвижить медведя, сняли канистру с его головы и освободили его. Затем они быстро разошлись.