Именно столько запросил один из коллекционеров за свой уникальный скин AK47 — 661 ST MW 4xTT holo

Недавно Luksusbums, датский коллекционер CSGO и создатель skinbid.com, написал в Твиттере сообщение о продаже высококачественного скина AK47 — 661 ST MW 4xTT holo, и диапазон цен, который превышает четыреста тысяч долларов



Этот скин включает полностью синюю верхнюю закаленную текстуру 661, StatTrak (темное золото, слегка потертое) и четыре наклейки Titan Holo, каждая по цене 60 000 долларов. Сначала он даже не мог разместить свой лот на Buff, потому цена продажи была слишком высокой, и сайт отказывался выставлять такую огромную стоимость продажи.



Для очень многих игроков, если почти не для всех, цена этого скина оружия астрономическая, даже профисиональные игроки CSGO говорят, что запрашиваемая стоимость, как говорится "ту матч", утверждая, что это цена на этот лут завышена в несколько раз.

Некоторые игроки даже воспользовались случаем, чтобы покритиковать лут-механику в игре, заявив, что такие «азартные» штуки нравятся не всем.