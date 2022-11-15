Освободившееся место занимает Realme, Tecno и Xiaomi. Давайте разбираться почему так происходит

С недавних пор посетители крупных торговых сетей стали замечать отсутствие в магазинах бренд-зон компании Apple, вместо них стали появляться Xiaomi и Realme, Oppo и Tecno (последняя как раз очень активно наращивает присутствие на российских полках).

Причина такой ротации на самом деле лежит на поверхности - отсутствие финансирования со стороны компании. То есть, если один бренд не платит за маркетинговое продвижение, то ему быстро находят замену в лице другого бренда. Как говорится "Свято место пусто не бывает". Поэтому, по мнению большинства представителей торговых сетей, открытые выкладки компании из купертино со временем исчезнут совсем.

Однако, при этом техника Apple есть в наличии в полном объеме и приносит значительный доход компаниям, который, конечно заметно снизился за последний год в связи с неоднозначным положением на рынке.

Некоторые эксперты выразили мнение что продукции Apple вовсе не нужна бренд-зона, потому что одно название говорит само за себя и не нуждается в излишнем представлении. Такая позиция, на самом деле вызывает больше вопросов: почему тогда Apple вкладывает в демо-зоны огромные средства в других странах? Потребитель из России чем-то отличается от финского потребителя? Или любого другого? Вопросы, конечно риторические.

Другое дело это то бренд-зоны это лицо компании повышающее доверие к бренду и его узнаваемость. Согласно исследованиям оборот в магазинах с демо-выставками на 25-30% выше чем в аналогичных, но без них.

Еще один важный вопрос это качество подготовки консультантов. Как правило, это те же сотрудники магазинов, переодетые в фирменные футболки и прослушавшие один тренинг. Ни о каком глубоком развитии персонала компании, апеллируя расхожей фразой про "забор и очередь", почему-то не задумываются, как и достойной оплате труда.

Как дальше будут развиваться события будем следить вместе с Вами.



