Фанаты решили увековечить своего кумира весьма необычным способом.

Пожалуй, это самое странное, что я видел сегодня.

Фанаты Илона Маска канадские скульпторы по металлу Кевин (Kevin) и Мишель Стоун (Michelle Stone) решили весьма необычным способом выразить уважение таланту нашему выдающемуся современнику. При этом обошлось изделие не дешево - 600 000 долларов.

Изваяние представляет собой ракету на которой сидит "козёл" с головой Илона Маска. Скульптура выполнена из метала, ее размеры почти 10 на 2 метра.

Создатели объясняют свое творение следующим образом:

Козёл это не эфемерное, абстрактное существо. Дело в том что Илон Маск, в своё время дал старт криптовалюте GOAT что переводится как "козёл", но так же имеет и другой смысл - это аббревиатура Greatest Of All Time (лучшее на все времена).

Неоднозначный, как и сам изобретатель, подарок планируется преподнести предпринимателю 26 ноября, разумеется если он его примет. Торжественная церемония вручения должна состояться в Остине, штат Техас, там располагается штаб-квартира Tesla Перевозить скульптуру будут с помощью прицепа, а прикоснуться к историческому моменту приглашают всех желающих.