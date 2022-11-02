Сегодня днем был официально анонсирован концептуальный телефон Xiaomi Mi 12S Ultra, который стал первым в мире мобильным телефоном с непосредственно прикрепленным к нему профессиональным объективом Leica.
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Сообщается, что этот концептуальный телефон был создан совместно Xiaomi и Leica, разработка направлена на то что бы стереть границы между мобильными изображениями и профессиональными камерами.
Переработав внутренности телефона, Xiaomi значительно уменьшила площадь материнской платы и подняла ее, переместила сверхширокоугольный объектив вниз, убрала заднюю камеру с перископом и добавила второй дюймовый датчик прямого освещения. В то же время сохранив герметичность корпуса.
Общая структура концепта была снова усилена по сравнению с предыдущей версией. Квадратная и круглая площадки модуля защитной линзы была полностью переработана для того что бы выдержать вес внешнего объектива и сделать его стабильным.
Расстояние между фланцами, соединяющими байонет, составляет всего 2 мм, а переходное кольцо можно использовать для переноса объективов Leica M-серии по желанию.
Когда он навинчивается на объектив, начинает работать второй датчик прямого света, встроенный в мобильный телефон.
С объективом f/1.4 количество попадающего света удваивается по сравнению с Xiaomi Mi 12S Ultra, что значительно улучшает возможности съемки.
Xiaomi также продолжает развивать программные функции. Xiaomi Mi 12S Ultra поддерживает стандартные инструменты, а также может снимать 10-битные файлы в формате RAW.