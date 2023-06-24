За несколько часов ночи случилось то, чего не было в стране уже много десятилетий.

За несколько часов ночи с 23 по 24 июня 2023 года случилось то, чего не было в стране уже много десятилетий. В город Ростов-на-Дону въехали танки, бронетранспортёры, военные грузовики и вооружённые люди без опознавательных знаков. Бронетехника и пехотинцы под её прикрытием вошли в город и заняли ключевые позиции. И нет, это были не войска Украины и не войска НАТО (NATO).

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События разворачивались очень быстро и как будто в голливудском фильме жанра "боевик". Когда солнце показалось на небе и ночь сменилась на утро, в телеграм канале ЧВК Вагнер (Wagner) появилась видеозапись с обращением Евгения Пригожина.

В видеозаписи отчётливо видно и слышно разговор о том, что бойцы Вагнера были атакованы с воздуха, с вертолёта, несколько вертолётов, устроивших friendly fire были уничтожены. Е. Пригожин заявил, что они хотят видеть начальника генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации В.В. Герасимова и министра обороны РФ С.К. Шойгу.

После записи видео обращения с участием бойцов ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина, танки, окружающие здание штаба ЮВО, развернули свой корпус и орудия в противоположном направлении и заглушили двигатели.

Вам показалось, что такого не может быть и вы только что видели сон ? Вам не показалось. Вы видели то, что видели.

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