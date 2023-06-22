Разделение глобальной цепочки поставок полупроводников на части было бы «чрезвычайно сложным и дорогим», если не полностью невозможным. Об этом рассказал старший исполнительный директор компании ASML изданию Nikkei Asia.
Кристоф Фуке, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор компании ASML, в эксклюзивном интервью новостному изданию заявил, что любой отдельно взятой стране будет сложно построить собственную полностью самодостаточную индустрию по производству микросхем.
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«Мы в ASML не верим в то, что разделение возможно. Мы считаем, что это будет чрезвычайно сложно и чрезвычайно дорого», – Кристоф Фуке рассказал изданию Nikkei в штаб-квартире компании. «Это – лишь вопрос времени, пока люди поймут, что единственным способом достижения успеха в области полупроводников является взаимовыгодная кооперация».
Компания ASML является самой дорогой в мире компанией по производству полупроводникового оборудования, имеет рыночную капитализацию объёмом около 290 миллиардов долларов США. Кроме того ASML – это третья по стоимости компания во всём Европейском Союзе (European Union). Компания ожидает продолжения сильного роста в текущем 2023 году и прогнозирует увеличение чистого объёма продаж более чем на 25% по сравнению с предыдущим 2022 годом, несмотря на общий спад в полупроводниковой отрасли.