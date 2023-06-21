В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы Григорий Клинишов.

Новостные издания России опубликовали сегодня новость о том, что один из создателей термоядерной бомбы, а именно – Григорий Клинишов, был найден мёртвым в квартире, расположенной в центре российской столицы – центре города Москва. Средства массовой информации сообщили о том, что Григорий Клинишов являлся физиком ядерщиком и был кандидатом физико-математических наук.

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Термоядерная бомба с зарядом РДС-37.

Григорий был рождён в СССР в 1930-ом году, стал лауреатом Ленинской премии 1962 года и участвовал в разработке и создании первой в Советском союзе, то есть СССР, термоядерной бомбы, принадлежащей к так называемым двух ступенчатым бомбам. Григорий работал не только над проектом первой двух ступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, но и изобрёл несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений. То есть, человек явно посвятил всю свою жизнь этому ужасному виду оружия массового уничтожения человечества.



Интересно было бы посмотреть на то, что творилось в голове у подобного человека, если он сам знал обо всех последствиях всех своих изобретений. Если он совершил все свои разработки без принуждения со стороны извне, то в мыслях подобного «гения» могло быть практически всё, что только можно придумать.





Реконструкция внешнего вида термоядерной авиационной бомбы РДС-37.

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По сообщению СМИ, гений-изобретатель оставил предсмертную записку. Она была найдена рядом с его обездвиженным после ухода в иной мир телом. Записка содержала текст, в котором Григорий попрощался со своими родными.