АвтоВАЗ планирует привлечь «сотни» приговорённых к принудительным работам к производству автомобилей. Об этом рассказал текущий глава концерна АвтоВАЗ – Максим Соколов. Он заверил, что таким работникам будут платить зарплату.
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Нужно понимать, что от надёжности одновременно всех узлов и агрегатов автомобиля зависят жизни намного более, чем одного человека. Если хотя бы один узел выходит из строя, это означает, что начинается лавинообразная цепочка неконтролируемых реакций. Примером можно назвать ситуацию когда шланг от тормозного цилиндра плохо закреплён или резьба на шпильках блока цилиндров двигателя сорвана, не говоря уже про очевидные недостатки вроде отлетающей резинки стеклоочистителя во время сильного дождя при ночной поездке.
Каким будет качество и надёжность автомобилей, собранных заключёнными ? Изменится ли спрос на продукцию компании, принимая во внимание тот факт, что автомобиль является средством повышенной опасности не только для водителя, но и для участиников движения и пешеходов на улице ? Интересно, будет ли у заключённого человека мотивация достаточно высокой для того чтобы не допустить случайную промашку и не перепутать тормозную жидкость с антифризом ? Всё это покажет время на планете Земля.