Запрет будет действовать на всей территории страны.

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Правительство Австралии планирует принять закон о запрете свастики и прочих нацистских символов по всей стране. Причиной принятия такого запрета стал рост активности так называемых «ультраправых» настроений в стране. Об этом заявил генеральный прокурор солнечной страны кенгуру Марк Дрейфус.

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По словам Марка, большинство штатов страны уже запретили нацистские символы, но федеральный закон пойдёт ещё дальше. Закон предполагает запрет торговли националистической продукцией. Что это значит ? Запрещено будет не только использование нацистских символов в стране, но и импорт и экспорт продукции с националистической символикой. Нарушение закона будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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Также Марк Дрейфус, еврей по национальности, отметил, что число неонацистов в стране невелико, однако служба безопасности Австралии выразила обеспокоенность по поводу их деятельности за последние три года.



