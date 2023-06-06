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Формула 1 отложила возвращение в Африку
Об этом сообщает RacingNews365
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Политические барьеры помешали планам вернуть африканский Гран-При Южной Африки в чемпионат автомобильных гонок в классе Формула 1. Об этом сообщил новостной портал RacingNews365.

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Организаторы Формула 1 уже несколько десятилетий присматриваются к африканскому континенту и планируют проведение гоночных соревнований в пустынной местности. Но, кажется, что на данный момент времени присоединиться к ралли рейдам Дакара первой формуле не удастся. На этот раз препятствием для проведения гонок стали политические мотивы. 

Первоначальные переговоры между F1 и тогдашним промоутером гонок Уорреном Шектером (Warren Scheckter) сорвались по финансовым причинам. 

Новый промоутер в лице спортивной инвестиционной компании 777, возглавляемой Адамом Брауном (Adam Brown), который продвигает 9-часовую гонку Кьялами (Kyalami), возродил надежду внести Южную Африку в список календарь чемпионата F1. 

Надежды также были подкреплены поддержкой семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (Lewis Hamilton). Для тех, кто забыл, напомним, что Льюис является представителем тёмнокожей части населения планеты "Земля", и его стремление восстановить несправедливость игнорирования Африки как места проведения чемпионатов, вполне понятна. 

К сожалению, слухи поговаривают о том, что Гран-При автогонок Формула 1 (Formula 1) в Южно-Африканской Республике (S.A.R.) будет отменён в очередной раз из-за того, что ЮАР тесно связана с РФ.

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Остаётся только пожелать Африке процветания, а всему остальному миру – в прямом смысле мира.

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#sar #формула 1 #южная африка
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