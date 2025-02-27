Власти планируют эксперимент в Благовещенске по созданию международного транспортного хаба для экспресс-доставки грузов в Китай с помощью беспилотников, направленный на укрепление трансграничной торговли.

Российские власти намерены провести уникальный эксперимент в Благовещенске, административном центре Амурской области, по созданию международного транспортного хаба, который будет использовать беспилотные летательные аппараты для экспресс-доставки грузов в Китай. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин во время круглого стола, посвященного вопросам регулирования использования дронов. Инициатива обещает стать важным шагом в развитии современных логистических решений и укреплении экономических связей между Россией и Китаем.

Благовещенск выбран для эксперимента не случайно. Город расположен на берегу реки Амур, прямо напротив китайского Хэйхэ, что делает его ключевой точкой для приграничного сотрудничества. За последние годы здесь уже реализованы крупные инфраструктурные проекты, такие как автомобильный мост через Амур и канатная дорога, связывающая два города. Новый проект с использованием дронов может дополнить эту транспортную экосистему, предложив инновационное решение для быстрой доставки товаров.

Идея заключается в том, чтобы с помощью беспилотников наладить экспресс-доставку, минимизируя время и затраты, которые обычно связаны с традиционными способами транспортировки через реку или таможенные процедуры. Дроны способны преодолевать географические препятствия, такие как водные преграды, и сокращать время доставки до нескольких часов вместо дней. Это особенно важно для приграничной торговли, где скорость играет решающую роль.

Проект также подчеркивает растущее значение беспилотных технологий в экономике. По словам Шейкина, эксперимент в Благовещенске станет частью более широкой стратегии по интеграции дронов в различные отрасли, включая логистику. Однако для реализации таких инициатив требуется проработанная нормативная база. Круглый стол, на котором было сделано заявление, был посвящен именно этим вопросам — разработке правил, которые обеспечат безопасность и эффективность использования дронов.

Эксперты считают, что в случае успеха экспериментальный хаб может стать прообразом для других приграничных регионов России. Это особенно актуально для Дальнего Востока, развитие которого является приоритетом государственной политики. Укрепление торговых связей с Китаем, одним из крупнейших экономических партнеров России, через внедрение передовых технологий может дать региону новый импульс для роста.

Кроме того, проект имеет потенциал выйти за рамки локального эксперимента. Если технология докажет свою состоятельность, подобные хабы могут появиться в других точках российско-китайской границы, усиливая позиции обеих стран в глобальной логистике. Это также соответствует общемировым трендам, где дроны все чаще используются для доставки — от медицинских грузов до потребительских товаров.