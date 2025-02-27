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OpenAI запустила бесплатную версию Advanced Voice Mode для ChatGPT
OpenAI предоставила зарегистрированным пользователям бесплатный доступ к продвинутому голосовому режиму Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini. Функция обещает естественные беседы, но для бесплатных пользователей введены временные ограничения.

Компания OpenAI объявила о запуске продвинутого голосового режима Advanced Voice Mode для всех зарегистрированных пользователей ChatGPT. Новая функция, работающая на основе модели GPT-4o mini, стала доступна бесплатно, что открывает широкой аудитории возможность общаться с искусственным интеллектом голосом. Об этом сообщили представители компании в официальном заявлении, подчеркнув, что режим сохраняет естественный темп и тон разговора, сопоставимый с более мощной моделью GPT-4o.

Чтобы начать диалог с нейросетью, пользователям достаточно нажать на значок «Голос», расположенный в правом нижнем углу интерфейса ChatGPT. Advanced Voice Mode позволяет вести беседы в реальном времени, задавать вопросы и получать ответы с учетом интонации и контекста. По словам разработчиков, технология способна адаптироваться к речи пользователя, что делает общение более живым и интуитивным. Это стало возможным благодаря оптимизированной модели GPT-4o mini, которая, несмотря на меньшие размеры по сравнению с GPT-4o, демонстрирует высокую эффективность и качество.

Однако бесплатный доступ имеет свои ограничения. OpenAI не раскрыла точное количество минут или сеансов, доступных пользователям без подписки Plus или Pro, указав лишь, что время использования будет ограничено. Для подписчиков Plus и Pro режим остается более привилегированным: им обещают в пять раз больший лимит и дополнительные функции, такие как совместное использование экрана и видео. Пользователи с подпиской Pro получают полностью неограниченный доступ к голосовому режиму.

Эксперты считают, что такой шаг OpenAI направлен на популяризацию ChatGPT и привлечение новой аудитории. "Это демократизация технологий ИИ. Компания делает ставку на то, что пользователи попробуют голосовой режим и захотят расширить возможности с помощью платных подписок", — отметил аналитик рынка ИИ Сергей Ковалев. Вместе с тем, отсутствие четких данных о лимитах вызвало вопросы у сообщества: на форумах и в соцсетях пользователи уже обсуждают, насколько удобным окажется бесплатный доступ.

Запуск Advanced Voice Mode на базе GPT-4o mini — это часть стратегии OpenAI по расширению функционала ChatGPT. Ранее компания уже предоставила бесплатным пользователям доступ к базовым возможностям GPT-4o, что укрепило ее позиции на рынке ИИ. Теперь же голосовые технологии могут стать новым драйвером роста популярности платформы.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #gpt-4o mini #бесплатный доступ #advanced voice mode #голосовые технологии
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