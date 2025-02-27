Совет Федерации одобрил закон, запрещающий использование дистанционных технологий в программах медицинского и фармацевтического образования, за исключением случаев, предусмотренных стандартами. Цель — повысить качество подготовки врачей.

Совет Федерации на пленарном заседании утвердил закон, направленный на совершенствование системы медицинского образования в России. Документ, инициированный председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой, председателем Комитета СФ по социальной политике Еленой Перминовой и группой депутатов Госдумы, вводит запрет на применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в профессиональных программах подготовки медиков и фармацевтов. Законопроект, зарегистрированный под номером 656009-8, уже прошел все этапы обсуждения в нижней палате парламента.

Согласно тексту закона, дистанционное обучение будет исключено из образовательного процесса будущих врачей и фармацевтов, чтобы обеспечить освоение практических навыков, которые невозможно передать через онлайн-формат. Исключения предусмотрены только для случаев, когда такая форма прописана в федеральных государственных образовательных стандартах или типовых дополнительных профессиональных программах, например, в области охраны здоровья или фармацевтической деятельности. Это касается, в частности, краткосрочных курсов повышения квалификации.

Лилия Гумерова, выступая перед сенаторами, подчеркнула, что качественная медицинская помощь напрямую зависит от уровня подготовки специалистов. "Высокая квалификация медработников — это не просто диплом, а результат глубокого изучения теории и постоянной отработки практических навыков. Дистанционное обучение не может заменить работу в клиниках и лабораториях", — заявила она. По ее словам, закон станет гарантией того, что врачи будут получать образование должного уровня на протяжении всей карьеры.

Инициатива вызвала положительный отклик среди профессионального сообщества. Ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко отметил, что медицина — это область, где ошибки недопустимы, а их профилактика начинается с качественного очного обучения. Однако некоторые эксперты указывают на возможные сложности: переход к полностью очному формату потребует дополнительных ресурсов для вузов, особенно в регионах, где уже используются гибридные программы.

Закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования. Ожидается, что он затронет тысячи студентов медицинских и фармацевтических факультетов по всей стране, а также повлияет на систему переподготовки кадров. Авторы документа уверены, что принятые меры укрепят доверие граждан к отечественной медицине.