Процесс освободит 900 га земли и укрепит энергетическую самостоятельность региона.

В Литве начался демонтаж опор высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ, соединяющей Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) с городом Советском в Калининградской области России. Об этом сообщил литовский системный оператор Литгрид, отметив, что это первая из шести линий, подлежащих ликвидации после успешной синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой, завершившейся в начале февраля 2025 года. Процесс стал частью масштабного плана по разрыву энергетических связей с Россией и Беларусью, что знаменует новый этап в обеспечении энергетической независимости региона.

По данным компании, демонтаж линии Круонис-Советск — лишь начало. В течение следующих полутора лет Litgrid планирует убрать все оставшиеся линии, связывающие Литву с Беларусью и Калининградской областью. Как рассказал глава компании Рокас Масюлис, после завершения работ будет освобождено более 900 гектаров земли, ранее находившейся в охранных зонах ЛЭП. Эти территории, по словам Масюлиса, смогут получить новое назначение — от сельскохозяйственного использования до развития инфраструктуры, что станет дополнительным бонусом для экономики страны.

"Мы не просто убираем старые линии — мы перестраиваем нашу энергетическую систему так, чтобы она соответствовала европейским стандартам и обеспечивала безопасность", — подчеркнул Масюлис. Он отметил, что оборудование, снятое с линий, уже передаётся украинским энергетическим компаниям, которые остро нуждаются в поддержке из-за разрушенной инфраструктуры. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас назвал начало демонтажа важным этапом в процессе синхронизации с Европой.

Синхронизация энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с континентальной Европой через Польшу завершилась 9 февраля 2025 года после 24-часового теста в изолированном режиме. Тем временем в Калининграде, оставшемся без прямого сетевого соединения с Россией через Балтию, энергосистема перешла в автономный режим, опираясь на собственные мощности.