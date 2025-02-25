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КАМАЗ и 2ГИС объединили усилия, чтобы оснастить грузовики и спецтехнику современной навигацией
Приложение 2ГИС теперь доступно на мультимедийных экранах кабин К5 поколения.

Российский автогигант КАМАЗ и популярный сервис навигации 2ГИС объявили о старте сотрудничества, которое выводит технологии в кабинах грузовиков на новый уровень. Теперь водители КАМАЗов могут использовать приложение 2ГИС прямо на мультимедийных экранах своих машин. Эта разработка уже доступна в моделях поколения К5, а также на спецтехнике под брендом КАМАЗ, и обещает сделать работу дальнобойщиков и операторов техники удобнее и эффективнее.

На сегодняшний день около 15 тысяч автомобилей КАМАЗ поколения К5 оснащены мультимедийными устройствами с фирменным магазином приложений. Именно оттуда водители могут скачать 2ГИС всего в несколько кликов. Приложение полностью адаптировано под разные размеры экранов, установленных в кабинах: от компактных 7 дюймов до более крупных 10 и 15,6 дюймов. Это обеспечивает комфортное использование независимо от модели грузовика, а детализированные карты и актуальная информация о пробках от 2ГИС помогают планировать маршруты с максимальной точностью.

Челнинское предприятие не планирует останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы КАМАЗ намерен значительно увеличить выпуск техники из новой гаммы К5, где мультимедийные экраны с доступом к 2ГИС станут стандартом. По предварительным данным, объем производства таких машин может достичь нескольких десятков тысяч в год. 

Представители индустрии уже называют это сотрудничество перспективным. Оно не только улучшает функциональность грузовиков КАМАЗ, но и укрепляет позиции обеих компаний на рынке. В будущем подобные технологии могут стать базовым элементом для всех новых моделей отечественной автотехники.

#россия #технологии #инновации #автопром #камаз #сотрудничество #грузовики #навигация #2гис #умныегрузовики
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