Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение посетить Москву после урегулирования конфликта на Украине, но отметил, что визит на парад Победы 9 мая был бы "слишком скорым". Он подчеркнул, что поездка возможна "в подходящее время".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник подтвердил свои планы посетить Москву в будущем. Однако он связал эту инициативу с окончанием конфликта на Украине, который продолжается с февраля 2022 года и остается одной из ключевых проблем мировой политики. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп подчеркнул, что его визит в российскую столицу не состоится в ближайшее время, особенно на парад Победы 9 мая, который он назвал "слишком скорым" для такого шага.

Политические аналитики уже начали обсуждать возможные последствия такого визита. По мнению экспертов, поездка американского президента в Россию могла бы стать символом потепления отношений между странами, но в текущих условиях это выглядит как отдаленная перспектива.

Реакция общественности на слова Трампа оказалась неоднозначной. В социальных сетях сторонники президента приветствовали его готовность к диалогу, называя это "шагом к миру". Критики же обвинили главу государства в недостаточной твердости, указывая на необходимость более жесткой линии в отношении России.

Будущее визита Трампа в Москву остается под вопросом. Пока же его слова служат скорее декларацией о намерениях, чем конкретным планом. Развитие событий на Украине и позиция американского Конгресса станут определяющими факторами в этом вопросе.