Google откажется от смс-аутентификации в своих сервисах в течение нескольких месяцев, заменив её на QR-коды, чтобы повысить безопасность пользователей, сообщил Forbes представитель Gmail.

Американская корпорация Google объявила о намерении полностью отказаться от аутентификации пользователей через смс-сообщения в своих сервисах. Причиной такого решения стали многочисленные проблемы с безопасностью этого метода. Вместо смс-кодов компания перейдёт на использование QR-кодов, о чём в интервью журналу Forbes рассказал представитель Gmail Росс Ричендрфер.

«Точно так же, как мы хотим отказаться от паролей, используя вещи вроде ключей доступа (passkeys, технология аутентификации с помощью криптографического ключа — RB.RU), мы хотим отказаться от отправки смс-сообщений для аутентификации», — пояснил Ричендрфер. По его словам, переход на новую систему начнётся уже в ближайшие месяцы и затронет все сервисы Google, включая популярные платформы, такие как Gmail, Google Drive и YouTube.

Ричендрфер отметил, что смс-коды имеют ряд серьёзных недостатков. Во-первых, их можно подделать с помощью методов социальной инженерии или атак на инфраструктуру операторов связи. Во-вторых, безопасность смс-сообщений напрямую зависит от конкретного оператора, что делает этот способ ненадёжным в глобальном масштабе. Наконец, у пользователей не всегда есть доступ к устройству, на которое отправляется код, что создаёт дополнительные неудобства.

В качестве замены смс-аутентификации Google внедрит QR-коды. Пользователям нужно будет просто отсканировать код с помощью камеры своего устройства, чтобы подтвердить свою личность. Этот метод считается более безопасным, поскольку QR-коды генерируются динамически и их сложнее перехватить или подделать, в отличие от текстовых сообщений, которые могут быть скомпрометированы через уязвимости сотовых сетей.

Google рекомендует всем пользователям заранее подготовиться к изменениям: обновить приложения до последних версий и убедиться, что их устройства поддерживают сканирование QR-кодов. Точные сроки полного отказа от смс-аутентификации пока не названы, но, по словам Ричендрфера, процесс завершится в течение нескольких месяцев.