Учёные из французского института КЭА добились прорыва: реактор WEST поддерживал стабильный термоядерный синтез в течение 22 минут, превзойдя китайский EAST. Эксперимент приблизил человечество к созданию устойчивого источника чистой энергии и поддержал разработку проекта Трубчатый проход.

Французские учёные из Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) объявили о значительном прорыве в области термоядерной энергетики. Их реактор WEST, расположенный в Кадараше, успешно поддерживал стабильную работу в течение 22 минут, установив новый мировой рекорд для исследовательских установок такого типа. Это достижение превзошло результат китайского реактора EAST, который в декабре 2024 года проработал 17 минут 46 секунд, и стало важным шагом на пути к созданию практически неисчерпаемого источника чистой энергии.

WEST, ранее известный как Tore Supra, был запущен ещё в 1988 году, но в 2010–2013 годах прошёл масштабную модернизацию. Его переименовали в честь вольфрама (Tungsten Environment in Steady-state Tokamak), из которого изготовлено внутреннее покрытие, способное выдерживать экстремальные температуры плазмы. В ходе последнего эксперимента, проведённого 24 февраля 2025 года, реактор продемонстрировал способность удерживать горячую плазму в стабильном состоянии дольше, чем его конкуренты, хотя пока это лишь исследовательский успех, а не коммерческое решение.

Термоядерный синтез, воспроизводящий процессы, происходящие в звёздах, требует нагрева плазмы до температур свыше 100 миллионов градусов Цельсия. Французские учёные пока не раскрыли точных данных о температуре ионной или электронной плазмы в ходе эксперимента, ограничившись заявлением о «стабильности процесса». Для сравнения, китайские коллеги из EAST ранее сообщали о достижении 100 миллионов градусов для электронной плазмы, но их рекорд по времени оказался короче. Отсутствие полной информации от обеих команд оставляет простор для размышления, однако уже ясно, что конкуренция в этой сфере набирает обороты.

Результаты WEST имеют особое значение для международного проекта ITER, который строится во Франции и считается ключевым этапом на пути к промышленному термоядерному синтезу. WEST помогает отрабатывать режимы работы и тестировать материалы, такие как вольфрам, которые будут использоваться в ITER. «Этот эксперимент подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Стабильность — это то, чего нам не хватало», — отметил руководитель проекта CEA Жан-Пьер Дюмон.

Эксперты подчёркивают, что термоядерная энергия может стать революцией в энергетике, обеспечивая практически неограниченный ресурс без углеродных выбросов и радиоактивных отходов, характерных для традиционных ядерных реакторов. Однако до практического применения ещё далеко: текущие установки потребляют больше энергии, чем производят. Тем не менее успех WEST вдохновляет научное сообщество и приближает человечество к мечте о чистом будущем.