Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Французский реактор WEST побил рекорд стабильности в термоядерной энергетике
Учёные из французского института КЭА добились прорыва: реактор WEST поддерживал стабильный термоядерный синтез в течение 22 минут, превзойдя китайский EAST. Эксперимент приблизил человечество к созданию устойчивого источника чистой энергии и поддержал разработку проекта Трубчатый проход.

Французские учёные из Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) объявили о значительном прорыве в области термоядерной энергетики. Их реактор WEST, расположенный в Кадараше, успешно поддерживал стабильную работу в течение 22 минут, установив новый мировой рекорд для исследовательских установок такого типа. Это достижение превзошло результат китайского реактора EAST, который в декабре 2024 года проработал 17 минут 46 секунд, и стало важным шагом на пути к созданию практически неисчерпаемого источника чистой энергии.  

WEST, ранее известный как Tore Supra, был запущен ещё в 1988 году, но в 2010–2013 годах прошёл масштабную модернизацию. Его переименовали в честь вольфрама (Tungsten Environment in Steady-state Tokamak), из которого изготовлено внутреннее покрытие, способное выдерживать экстремальные температуры плазмы. В ходе последнего эксперимента, проведённого 24 февраля 2025 года, реактор продемонстрировал способность удерживать горячую плазму в стабильном состоянии дольше, чем его конкуренты, хотя пока это лишь исследовательский успех, а не коммерческое решение.  

Термоядерный синтез, воспроизводящий процессы, происходящие в звёздах, требует нагрева плазмы до температур свыше 100 миллионов градусов Цельсия. Французские учёные пока не раскрыли точных данных о температуре ионной или электронной плазмы в ходе эксперимента, ограничившись заявлением о «стабильности процесса». Для сравнения, китайские коллеги из EAST ранее сообщали о достижении 100 миллионов градусов для электронной плазмы, но их рекорд по времени оказался короче. Отсутствие полной информации от обеих команд оставляет простор для размышления, однако уже ясно, что конкуренция в этой сфере набирает обороты.  

Результаты WEST имеют особое значение для международного проекта ITER, который строится во Франции и считается ключевым этапом на пути к промышленному термоядерному синтезу. WEST помогает отрабатывать режимы работы и тестировать материалы, такие как вольфрам, которые будут использоваться в ITER. «Этот эксперимент подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Стабильность — это то, чего нам не хватало», — отметил руководитель проекта CEA Жан-Пьер Дюмон.  

Эксперты подчёркивают, что термоядерная энергия может стать революцией в энергетике, обеспечивая практически неограниченный ресурс без углеродных выбросов и радиоактивных отходов, характерных для традиционных ядерных реакторов. Однако до практического применения ещё далеко: текущие установки потребляют больше энергии, чем производят. Тем не менее успех WEST вдохновляет научное сообщество и приближает человечество к мечте о чистом будущем.  

#технологии #наука #франция #iter #синтез #вольфрам #cea #west #термоядернаяэнергия #энергиябудущего
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
В России восстановят производство карбида кальция
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
29
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
18
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1
OnePlus предложила пользователям обменять часы, в которых выявлена опечатка
+
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
2
В Москве построят дублера Ленинградского шоссе
+
Оптические диски Fluo-ray позволят хранить до 10 ТБ информации по себестоимости всего в 1$
2
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
2
Согласно новому отчету KISTEP, Китай опережает Южную Корею в полупроводниковых технологиях
+
PS5 Pro стартовала в США хуже, чем PS4 Pro, но приносит Sony больше денег
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
17
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
23
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
37
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
32
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
5
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
10
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
22
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
6

Сейчас обсуждают

Bremen Musician
01:22
Какой версии PCI express?
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
lewile
01:13
А ещё внезапно можно получить бракованный чип с урезаным количеством ROPs, и что бы там кожанка ни "чесал" никогда такого с видео чипами не было. Покупаешь одну модель, а получаешь урезанную.
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
BruteForce
01:05
> RTX 5090 в Mafia II classic без максимальных настроек: 28,8 кадров в секунду ЭТО КАК???
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
VAKT
01:04
У меня есть и додж гранд караван 2010 года, квадрат. Да - жрёт, да здоровый и тяжёлый. Да - комфортный, мощный и безопасный в управлении. Для работы есть китаец джили отака - это уровень жигулей. А те...
«Автостат»: В России средний возраст легковых автомобилей составляет 15,5 лет
Андрей Тарр
00:58
А ничего что без подсветки иногда вещи стали дороже и из-за любителей "ЛГБТ" подсветки, часть магазинов тупо не возят варианты без СВЕРХЯРКИХ светодиодов и корпуса без стекла? А некоторые модели, вооб...
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
Андрей Тарр
00:48
Чего там "ванговать" ?! Это уже происходит! И это реально бесит. Мне пришлось покупать комплект из 5 вентиляторов с подсветкой и потом резать питание светодиодов через год ( как прошла гарантия). По ...
В XDA разобрали 6 распространенных жалоб ПК-геймеров и подобрали контраргументы к ним
povlin
00:46
Ты что ли, прохохол русофоб отсосник?
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
Константин Жеребцов
00:45
Покупать трупаки такое себе занятие. Это как ходил в современной нормальной обуви и вдруг ностальгия в голову ударила и решил лапти одеть и вспомнить прошлое...
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
kontoper
00:27
Опять у красноглазых истерика. Вот казалось бы какое дело владельцам амд карточек до проблем с карточками нвидиа? А как сразу набежали))
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
kontoper
00:23
Я уж не знаю где вы карточки берете и чего с ними делаете. У меня были и амд и нвидиа ни разу не видел фатальных проблем с драйверами. Вот и сейчас никаких черных экранов на 4070 и драйвер 572
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем