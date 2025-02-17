Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о вероятном возвращении международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил уверенность в том, что международные платежные системы Visa и Mastercard в ближайшее время возобновят свою работу на российском рынке. По его словам, компании осознают значимость российского направления и будут стремиться вернуться, несмотря на сложности, связанные с конкуренцией Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок", — заявил депутат. При этом Аксаков подчеркнул, что восстановление позиций на российском рынке станет для международных систем непростой задачей, так как граждане уже адаптировались к новым решениям, включая НСПК.

НСПК, известная также как "Мир", продемонстрировала высокую технологичность и эффективность в условиях санкционного давления. Система обеспечила бесперебойную работу внутренних платежей, а также начала расширять свое присутствие за пределами России. Это позволило ей стать надежным заменителем для многих пользователей.

Однако, как отметил Аксаков, международные платежные системы сохраняют актуальность для трансграничных переводов. "Visa и Mastercard придется использовать в случае отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы. Они имеют развитую инфраструктуру и широкую сеть партнеров, которая позволяет осуществлять операции практически во всех странах мира", — добавил он.

При этом эксперт подчеркнул, что вхождение Visa и Mastercard на российский рынок будет происходить в новых условиях. Российская экономика существенно трансформировалась за последние годы, и население адаптировалось к работе с локальными платежными инструментами. Это может создать дополнительные вызовы для международных игроков, которым придется предлагать конкурентные условия сотрудничества.

Вероятное возвращение международных платежных систем связано с их стремлением сохранить влияние на глобальном рынке. Россия остается одним из крупнейших экономических центров, где миллионы людей ранее активно использовали карты Visa и Mastercard. Полный отказ от этого направления мог бы негативно сказаться на бизнес-модели компаний, особенно в условиях жесткой конкуренции на других рынках.

Эксперты полагают, что если Visa и Mastercard действительно решат вернуться, им придется учитывать новые реалии российской финансовой системы. Возможно, это потребует внедрения специальных условий для работы с российскими банками или разработки уникальных продуктов, ориентированных на местных пользователей. Например, компании могут предложить более выгодные тарифы или расширить возможности для использования карт внутри страны.

Тем временем развитие НСПК продолжает набирать обороты. В настоящее время система активно заключает соглашения с зарубежными партнерами, чтобы увеличить число стран, где можно использовать карты "Мир". Это позволяет россиянам совершать покупки за границей без необходимости обращаться к услугам западных платежных систем.

Анатолий Аксаков заверил, что независимо от возможного возвращения Visa и Mastercard, Россия продолжит развивать собственные финансовые инструменты. "Мы должны быть готовы к любым сценариям и иметь надежные механизмы для обеспечения стабильности платежной системы", — резюмировал депутат.

Таким образом, эксперты ожидают, что будущее российского рынка платежных систем будет многогранным. Возможное возвращение международных игроков может способствовать повышению конкуренции и появлению новых сервисов для пользователей. Однако ключевыми приоритетами останутся безопасность и технологическая независимость, которые были заложены в основу развития НСПК.