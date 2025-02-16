Бразилия официально объявилa дату и место проведения предстоящего саммита стран БРИКС, который состоится под ее председательством.

Бразилия официально объявила о проведении саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года, сообщила пресс-служба правительства страны. Мероприятие состоится под председательством Бразилии, которое началось 1 января текущего года.

"Мы рады сообщить, что один из самых важных международных форумов современности пройдет в нашем городе. Рио-де-Жанейро готов принять лидеров стран-участниц БРИКС для обсуждения ключевых вопросов глобального развития", - заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра. По его словам, выбор даты и места проведения был согласован со всеми членами объединения. Виейра подчеркнул значимость предстоящего саммита для будущего.

Председательство Бразилии в БРИКС продлится весь 2025 год. За это время планируется реализовать ряд инициатив по укреплению взаимодействия между странами-участницами. Ожидается, что повестка саммита будет включать вопросы глобальной экономики, торговли, финансового сотрудничества, а также проблемы изменения климата и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено расширению функционала Нового банка развития, созданного странами БРИКС для финансирования совместных проектов.

Подготовка к саммиту уже началась. В течение года планируется провести серию встреч на уровне экспертов, министров и других ответственных лиц для обсуждения предстоящих решений и формирования единой позиции по основным вопросам. Результатом работы станет финальная декларация, которая будет подписана по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.