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В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
Ярослав Нилов предложил увеличить выплаты к страховым пенсиям ветеранам боевых действий почти на 3 тыс. рублей, чтобы устранить неравенство в пенсионных льготах.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил законопроект, направленный на повышение пенсионных выплат ветеранам боевых действий. Согласно документу, фиксированная выплата к страховой пенсии данной категории граждан увеличится на сумму около 3 тысяч рублей.

"Предлагаемая мера призвана устранить существующее неравенство между ветеранами боевых действий, получающими различные виды пенсионного обеспечения", - заявил Нилов, представляя проект закона. По его словам, нововведение затронет тех участников боевых действий, кто получает страховую пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования, а не военную пенсию.

Законопроект предусматривает дополнительную надбавку к фиксированной выплате в размере одной трети от установленного значения. "На начало 2025 года эта сумма составляет 2 969,23 рубля. Таким образом, каждый ветеран боевых действий, получающий страховую пенсию, сможет рассчитывать на ежемесячную доплату такого размера", - уточнили в профильном комитете Госдумы.

По мнению автора законопроекта, текущая система пенсионного обеспечения создает несправедливые условия для некоторых категорий ветеранов. "Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда граждане, относящиеся к одной категории ветеранов боевых действий, имеют разные права на льготы в зависимости от того, какой вид пенсии они получают - государственную или страховую", - отметил Нилов.

Предполагается, что реализация законопроекта окажет положительное влияние на материальное положение значительной части ветеранского сообщества. "Увеличение выплат позволит лучше обеспечивать потребности этой социально значимой группы населения, которая внесла огромный вклад в защиту нашей страны", - отметили представители общественных организаций ветеранов.

Финансирование новых выплат будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, ежегодные затраты на реализацию закона составят около 15 миллиардов рублей. Авторы подчеркивают, что эти расходы полностью оправданы с точки зрения социальной справедливости и поддержки заслуженных граждан.

Законопроект получил положительную оценку со стороны профильных министерств и ведомств. "Мы считаем, что данная мера является важным шагом на пути к созданию более равноправной системы пенсионного обеспечения для всех категорий ветеранов боевых действий", - заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Планируется, что первое чтение документа состоится в весенней сессии Государственной Думы. После принятия закона новые правила начнут действовать сразу, что позволит всем ветеранам боевых действий, получающим страховую пенсию, сразу воспользоваться предусмотренными льготами.

Инициатива вызвала широкую поддержку среди общественности. "Это долгожданная мера, которая поможет исправить существующие несправедливости и повысить уровень жизни тех, кто рисковал жизнью ради безопасности нашей страны", - отметили представители ветеранских организаций.

#россия #госдума #законопроект #выплаты #льготы #ветераны #социальнаяполитика #нилов #пенсионноеобеспечение
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